Lesung erklärt Demenz für Kinder Als meine Oma seltsam wurde

Welches Kind kennt das nicht? Das Lieblingsspielzeugauto ist nicht auffindbar, weil man nicht mehr weiß, wo man es hingelegt hat. In der Schule steht Sport an, aber leider wurden die Sportsachen zu Hause vergessen. Vergesslichkeit ist normal, auch bei Kindern. Bei älteren Menschen kann diese jedoch größere Ausmaße annehmen, besonders wenn sie an Demenz erkranken. Wenn Oma oder Opa sich plötzlich nicht mehr an einen erinnern oder neue Verhaltensweisen an den Tag legen, kann das für Kinder erst einmal beängstigend sein. Wie erklärt man Kindern Demenz so, dass sie die Krankheit verstehen und keine Angst bekommen?