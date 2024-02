Sport in Meerbusch Lanker Handballerinnen ziehen mit dem Spitzenreiter gleich

Die Vorentscheidung in der Partie fiel bereits in der ersten Phase des zweiten Durchgangs, als die Gäste über 13 Minuten nur zwei Gegentore kassierten und so von 13:12 (32.) auf 20:14 (45.) davonzogen. „Unser Gegner ist fast wie vor eine Wand gelaufen und musste extrem viel investieren, um ein Tor zu erzielen“, sagte Tomasik. Beste TDL-Werferinnen waren Kyra Mannheim (8), Pauline Sirries (7/5) und Maria Grimberg (5). Lange Zeit zum Verschnaufen haben die Lankerinen nicht, denn bereits am Dienstag um 20.30 Uhr bestreiten sie am Forstenberg ihr Nachholspiel gegen Adler Königshof. „Unser Gegner kämpft ums sportliche Überleben. Daher wird das eine sehr unangenehme Aufgabe“, warnt Tomasik.