Brauchtum in Meerbusch : Lanker Schützen laden für Samstag zum Maifest

Lank-Latum Auf das Böllerschießen wird mit Blick auf den Krieg in der Ukraine verzichtet. Ein Teil der Einnahmen geht als Spende an die Opfer.

(dsch) Die Vorfreude bei den Lanker St.-Sebastianus-Schüzen ist groß, denn nach zwei Jahren, in denen das Sommerbrauchtum wegen der Pandemie fast still stehen musste, feiern sie am kommenden Samstag endlich wieder ihr traditionelles Maifest und leiten damit in Lank das Schützenjahr ein.

Das traditionelle Böllerschießen wird es jedoch in diesem Jahr in Lank-Latum nicht geben. Normalerweise ist das laute Schießen in die Luft ein Teil der Festveranstaltungen der Schützen. In diesem Jahr wird jedoch – mit Rücksicht auf die Menschen aus der Ukraine und in Anbetracht des Krieges stattdessen eine Schweigeminute für die Opfer der Gewalt abgehalten. Zudem haben die Schützen sich entschieden, einen Teil des Einnahmen des Maifestes an die Ukrainehilfe zu spenden.