Sport am Wochenende So behaupten die Lanker Handball-Teams ihre weißen Westen

Nach dem Wechsel baute er seinen Vorsprung zwischenzeitlich auf 22:16 (50.) aus, ehe es in der Schlussphase beinahe nochmal eng wurde. Doch just in der Sequenz, in der die Gastgeber beinahe den direkten Anschluss erzielt hätten, parierte TDL-Keeper Robert Schulting drei Siebenmeter. „Wir haben lange Zeit sehr clever gespielt. Allerdings hätten wir den Sack früher zumachen müssen, dann wäre es am Ende nicht so hektisch geworden“, sagte Trainer Alexander Gronwald. Lanks Tore erzielten Jan Verholen (8/5), Philipp Wegmann, Steffen Pitzen (je 4), Julian Cappel (3), Patrick Werth (2), Finn Rüther, Luca Fröhlich und Michael Fleischhauer (je 1).