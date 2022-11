Meerbusch Advent vor der eigenen Haustür

Ein besonderes Ereignis ist der 13. Dezember, wenn die Familie von Pfarrerin Karin Schwark einlädt und das Friedenslicht von Bethlehem geteilt werden kann. Das Licht wird seit 1986 in jedem Jahr in der Geburtsgrotte Jesu entzündet und reist dann als Botschafter des Friedens durch die ganze Welt. Das Motto in diesem Jahr ist: „Frieden beginnt mit dir“. Jeder kann seine Kerze an diesem Friedenslicht entzünden und ein Zeichen für den Frieden setzen. Frieden, im Großen wie im Kleinen, könne nur gelingen, wenn alle Menschen mitmachen, so die Pfarrerin. Weitergetragen durch die weltweite Pfadfinderorganisation nimmt das Licht weite Reisen auf sich: So brannte die kleine Flamme schon beim Papst in Rom, im Europaparlament und am „Ground zero“ in New York.