Sport in Meerbusch Lanker Brüdertrio produziert „Fame Fighting“

Beim „Fame Fighting“ tragen mehr oder weniger bekannte Reality-Stars ihre Meinungsverschiedenheiten nicht verbal im Fernsehen aus, sondern sportlich mit den Fäusten im Ring. Im November 2023 hatte das Box-Event erstmals in Bonn stattgefunden. Damals traten unter anderem Can Kaplan und „Gigi“ Birofio gegeneinander an – beide hatten sich zuvor im „RTL-Sommerhaus der Stars“ mächtig gezofft.