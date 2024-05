Rennradsport in Meerbusch Als Lank Hochburg des Radsports war

Wer hätte gedacht, dass Lank-Latum früher eine Radsport-Hochburg war, es dort sogar große Radrennbahnen gab und ein Fahrer aus dem Ort mehrfacher deutscher Meister und zweifacher Weltmeister war? All das und noch viel mehr verriet Michael Toups jetzt bei seinem Vortrag „Radgeschichte in Meerbusch“ im Bikeshop „Cycle Collective“ in Osterath.