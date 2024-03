Event in Meerbusch „Lank läuft“ erstmals vor den Sommerferien

Am Tag nach dem Konzert – am Sonntag, 30. Juni – steht dann der Sport im Mittelpunkt. Wie bei den zurückliegenden fünf Auflagen von „Lank läuft“ können die Teilnehmer erneut aus einer von sechs verschiedenen Stecken wählen. Zunächst sind die Jüngsten an der Reihe. Um 12:30 Uhr fällt der Startschuss für den „Kälte Klima Peters-Bambinilauf“ über 300 Meter für Kinder bis sieben Jahren. Direkt danach beginnt um 12.45 Uhr der „Hubertus- und Teloy-Apotheken-Schülerlauf“ über einen Kilometer für Kinder bis 14 Jahren. Die Teilnahme an diesen beiden Läufen ist kostenlos. Um 13 Uhr fängt der „Immobilien Biegel-Trau-dich-und-mach-mit“-Lauf über 2,5 Kilometern an, bei dem vor allem Einsteiger aufgerufen sind, mitzumachen. Eine halbe Stunde später, um 13.30 Uhr begeben sich alle Läufer und Walker auf die Strecke, die die von Rheinland Versicherungen und Akkuplanet präsentierte Fünf-Kilometer-Strecke bewältigen möchten. Zum Abschluss der Veranstaltung wird ab 15 Uhr der Sieger des Bunert-Laufs über die Zehn-Kilometer-Distanz gesucht. Die Online-Anmeldung für die Läufe ist bereits auf www.tsv-meerbusch.de/lank-laueft-2024 freigeschaltet. Alle Erwachsenen, die sich frühzeitig ins System eintragen, müssen acht bzw. zehn Euro, Jugendliche fünf Euro Startgeld bezahlen. Für Spätentschlossene kostet es jeweils einen beziehungsweise zwei Euro mehr.