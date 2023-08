Vereine in Meerbusch 40 Jahre Kleingarten-Idylle

Heute hat ihr Sohn einen Dachgarten in Berlin und ihre Tochter einen Garten in Krefeld. Trappe-Grosskopf achtet darauf, was in den Gärten angepflanzt wird: „Unerwünscht sind Nadelbäume. Obstbäume dürfen maximal sechs Meter hoch sein. Es gilt die Regel, je ein Drittel mit Essbarem und Rasen zu bepflanzen. Der Rest ist für die Wege und ein Haus da.“ Die Häuser – je nach Geschmack aus Holz oder Stein – haben einen Grundriss von 24 Quadratmern und werden individuell erbaut. Nicht so gern gesehen sind zu viele Wasserbecken oder andere Spielgeräte für Kinder aus Plastik.