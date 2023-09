Brauchtum in Langst-Kierst Ein Fest für Könige

In einem spannenden Zweikampf zwischen Pierre Höttges und Luis Beeck konnte sich der 29-jährige Höttges im Ringen um die Prinzenwürde durchsetzen. Prinzessin an seiner Seite ist Regine Daniels. Der Selbstständige war erst am Tage in die 3. Kompanie eingetreten, die ihm Unterschlupf gewährte. Denn Höttges gehört einer Gruppe junger Männer an, die in Kürze die aktuell vakante aber traditionsreiche 1. Kompanie wieder aufleben lassen möchte. In der Rheingemeinde sind die Kompanien altershomogen und lösen sich nach einigen Jahrzehnten altersbedingt auf, die Nummer und das Inventar werden dann jeweils an eine jüngere und neue Gruppe weitergereicht. Aktuell reicht das Regiment bis zur 12. Kompanie.