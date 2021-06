Erfolgreiche Aktion einer Arztpraxis : Tausende stehen Schlange an Drive-in-Impfstation in Meerbusch

Foto: dpa/Henning Kaiser 6 Bilder Erste Drive-in-Station für Impfungen in Meerbusch

Meerbusch Die erste Corona-Impfstation als Drive-in in Meerbusch war am Samstag ein voller Erfolg. Die Autos reihten sich vor der Einfahrt in lange Schlangen ein. An fünf Impfstationen wurde das Vakzin von Johnson & Johnson verabreicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelika Kirchholtes

Der Wunsch nach einer Impfung gegen Corona ist in Meerbusch riesig. Zeitweise bildete sich am Samstag ein langer Rückstau impfwilliger Autofahrer bis auf die Uerdinger Straße. Sie alle hatten sich zur ersten „Corona-Impf-Drive-in“-Aktion der Arztpraxis MedicM Groteguth im Gewerbegebiet In der Loh angemeldet.

„Ich freue mich sehr, dass ich mich heute impfen lassen und danach wieder in ein normales Leben starten kann“, sagt der 34-jährige Denis Volkeri, der in einer Druckerei arbeitet. Er ist weder Risikopatient noch gehört er wegen seines Alters in eine Priorisierungsgruppe. Ebenso wie Marco Kamp (28 Jahre). Er hatte noch keinen Termin in Sicht, ist lediglich bei zwei Allgemeinmedizinern auf der Warteliste. Voll freudiger Erwartung stehen auch die Studenten Anna Swertz und Stefan Böllerschen in der Warteschlange. Dass es sich bei dem Impfstoff um Johnson & Johnson handelt, der einen etwas geringeren Schutz bietet, stört sie nicht. „Hauptsache, wir sind geimpft“, sagen sie. Und ein Grundschutz sei auf jeden Fall da. Sie sind zu Fuß gekommen und konnten so den Stau im Gewerbegebiet umgehen. Was auch einige Autofahrer taten, die einfach in einer Seitenstraße parkten und dann wie Radfahrer und Fußgänger an der Schlange vorbeigehen konnten.

Doch trotz der langen Schlangen ging es auch bei den Autofahrern zügig voran. Alles war gut organisiert. 3000 Menschen sollen hier an nur einem Tag geimpft werden. „Wir hatten ab Donnerstag 49.000 Zugriffe auf unsere Website“, erzählt Maria Groteguth, die den Verkehr auf der Zufahrt zu den Impfstationen zügig koordiniert. Manuel Schäfer aus Büderich hatte sich extra den Wecker gestellt, um das Angebot buchen zu können. Nicht alle hatten das Glück, zumal vornehmlich Meerbuscher zum Zuge kommen sollten. Allerdings mischen sich recht viele Autos mit auswärtigen Kennzeichen unter die wartenden Autos.

Nachdem diese auf das Gelände gefahren sind, werden zunächst die Identität der Insassen und ihre Anmeldung geprüft, ehe es weiter zu den fünf Impfstationen geht, die jeweils mit drei Personen besetzt sind - davon ein Arzt, der die Impfung durchführt. „Es hat gar nicht weh getan“, sagt die Studentin Anna Swertz erleichtert. Sie habe es sich schlimmer vorgestellt. Ein anderer Impfling hat sich vorsorglich ein Kühlpad mitgebracht, das er auf den Einstich drückt.

Während die meisten Impfwilligen ganz locker an die Aktion herangehen, ist sich Christina Weidner dem Ernst der Lage besonders bewusst. Ihre Mutter war an Corona erkrankt und stand kurz vor der künstlichen Beatmung. Sie habe alles hautnah mitbekommen. „So eine tückische Krankheit möchte man nicht haben“, sagt die 49-Jährige. Sie ist froh, dass es solch eine besondere Impfaktion in Meerbusch gibt. Die natürlich nur mit vielen engagierten Menschen und der Unterstützung der Stadt möglich sei, so Maria Groteguth. Und ergänzt: „Wir haben hier die einzige Impfstraße, wo alles digital abläuft.“ Schwierigkeiten an den benötigten Impfstoff zu kommen, habe man nicht gehabt. Es habe keine Bestelleinschränkung gegeben, als ihre Haus-Apotheke die benötigten Impfdosen geordert habe, sagt Maria Groteguth. Was ein wenig überrascht, weil es zunächst hieß, dass das Vakzin von Johnson & Johnson für besondere Gruppen wie Obdachlose reserviert sei. „Wenn wir noch einmal so viel Impfstoff bekommen können, führen wir eine weitere Aktion durch“, sagt Groteguth, die das Team mit 135 Personen organisiert hat. Mit dabei sind Ärzte, Krankenschwestern, aber auch Helfer von Schützen, Feuerwehr und Sanitäter.