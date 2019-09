Wochehende in Meerbusch : Lange Nacht der Volkshochschulen

Die VHS-Meerbusch feiert ihre erste lange Nacht der Volkshochschulen, bei der viele Seminare einmal ausprobiert werden können.

Um 19 Uhr wird die Veranstaltung im Gebäude der Volkshochschule in Osterath, Hochstaße 14, von Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage eröffnet. Danach gibt es einen bunten Mix aus dem vielseitigen Kurs-Portfolio, der die Gäste in Form von Schnupperangeboten zum Mitmachen einlädt: Das sind beispielsweise Kreistänze, Latin for Ladies, Liedbegleitungen auf der Gitarre, Einführung in die türkische Sprache oder ins Filzen, Tipps für angehende Fotografen, einen Einblick in die Feldenkrais-Methode sowie das Sonderthema „Leonardo da Vinci“ inklusive Quiz, das vom langjährigen Italienischkurs B2 um die ehemalige VHS-Leiterin Ingrid Terrana-Kalte gestaltet wird.