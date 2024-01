Meerbuscher Bauern planen Protest Der Frust der Landwirte

Frust scheint die vorherrschende Emotion der Männer zu sein, die sich auf dem Hof von Rainer Roos in Nierst versammelt haben – Frust und die Sorge um ihren Beruf, dem sie seit Jahrzehnten mit Leidenschaft nachgehen. Am Montag wollen in Meerbusch wie auch bundesweit Landwirte auf ihre Lage aufmerksam machen – auch das kurzfristige Einlenken der Bundesregierung wird dies nicht verhindern. Ursprünglich war aus Berlin geplant gewesen, die Befreiung landwirtschaftlicher Fahrzeuge von der Kfz-Steuer sowie die Steuerrückzahlungen auf Diesel für diese Fahrzeuge abzuschaffen. Ersteres ist nun vom Tisch, die zweite Maßnahme soll schrittweise umgesetzt werden. Dennoch sind sich die Bauern in Meerbusch wie bundesweit einig: Das Fass ist voll.