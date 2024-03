Frühjahr in Meerbusch Landwirte klagen über Spaziergänger auf den Feldern

Grundsätzlich dürfen landwirtschaftliche Flächen während der Nutzungszeit nicht betreten werden – anders als zum Beispiel Wiesen in Parks oder Wälder. „Inzwischen sind wir auf den Äckern unterwegs und sprechen diese Personen an. Verständnis zeigen aber die wenigsten“, so Deussen. Noch seinen die landwirtschaftlichen Schäden, die die Spaziergänger anrichten, gering. „Aber im Sommer, wenn es auf den Feldern wächst, wird das nicht weniger, und dann gehen die Pflanzen kaputt“, so der Strümper Landwirt. Teils hätten sich bereits Trampelpfade auf seinen Äckern gebildet. „Da wächst natürlich nichts mehr“, so Deussen. Wenn zudem Hunde frei auf der Fläche laufen, landen deren Hinterlassenschaften zudem im Boden – und somit in den Pflanzen, die auch für die menschliche Ernährung genutzt werden.