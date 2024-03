Bildung in Meerbusch Landrat zeichnete Mathetalente aus

Seit 1988 gibt es den Mathematik-Wettbewerb des Rhein-Kreises Neuss, der vom regionalen Bildungsbüro im Rhein-Kreis Neuss ausgerichtet wird und der sich mittlerweile an alle Jahrgangsstufen der weiterführenden Schulen im Kreisgebiet richtet – auch Meerbuschs Schüler können sich damit beteiligen. Herausgefordert, ihre Talent unter Beweis zustellen, sind alle Mädchen und Jungen von der fünften Klasse bis zur Oberstufe. Insgesamt 158 junge Mathe-Asse waren diesmal in der Vorrunde angetreten. Der Wettbewerb besteht aus zwei Runden: Zunächst müssen Aufgaben zu Hause oder in der Schule gelöst werden, die erfolgreichen Teilnehmer werden dann zu einer Klausur eingeladen, bei der sie sich für den Landeswettbewerb Mathematik qualifizieren können.