Meerbuscher vor Gericht : Freispruch für 31-jährigen Gärtner

Meerbusch Der Meerbuscher soll aus einem Gartencenter in Ilverich eine Eibe gestohlen haben. Dafür war er vom Amtsgericht Neuss verurteilt worden. Das Urteil wurde nun aufgehoben.

Mit einem ungewöhnlichen Fall musste sich jetzt das Landgericht Düsseldorf beschäftigen: Angeklagt war ein 31-jähriger Garten- und Landschaftsbauer aus Meerbusch . Der ehemalige Mitarbeiter eines alteingesessenen Gartencenters in Ilverich musste sich wegen Diebstahls verantworten.

Der Mann soll bei Gartenbau-Arbeiten in Düsseldorf eine teure „Spalier-Eibe“ mitgenommen und später im Garten seines Bruders eingepflanzt haben. Das Neusser Amtsgericht hatte den Meerbuscher Gärtner dafür bereits in erster Instanz zu sechs Monaten Haft auf Bewährung wegen Diebstahls und zur Zahlung von 1690 Euro Wertersatz verurteilt – so viel hat die Eibe nach Darstellung der Neusser Richter zum Zeitpunkt des Verschwindens nämlich gekostet. Gegen das Urteil aus Neuss legte der Meerbuscher allerdings Berufung ein – daraufhin musste sich nun das Landgericht Düsseldorf mit dem Fall noch einmal beschäftigen.