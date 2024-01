Straßen in Meerbusch Lärmkarte zeigt besonders laute Gebiete

An diesem Dienstag, 30. Januar, trifft sich der Meerbuscher Ausschuss für Klima, Umwelt und Bau zu seiner ersten Sitzung des Jahres. Diese beginnt um 17 Uhr unter Vorsitz von Barbara Neukirchen im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes am Neusser Feldweg 4 in Osterath. Interessierte Bürger sind als Zuhörer willkommen und können zu Beginn der Sitzung ihre Anliegen äußern. Danach stehen folgende Themen auf der Tagesordnung: