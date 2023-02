Stromversorgung in Meerbusch Ladesäulen fordern das Stromnetz

Zwei Trends zum nachhaltigeren Leben führen auch in Meerbusch zu einer höheren Belastung des Stromnetzes: In Neubauten werden häufig Wärmepumpen installiert, gleichzeitig werden für neu zugelassene E-Autos mehr Ladesäulen und private Wallboxen erreichtet. Zur Frage, ob und wann durch diesen Trend das Stromnetz an Kapazitätsgrenzen kommt, hat sich kürzlich der Präsident der Netzagentur, Klaus Müller, in den Medien geäußert. Dabei hat er vor einer bevorstehenden möglichen Überlastung des Stromnetzes gewarnt: Störanfällig seien vor allem lokale Niedrigvolt-Ortsnetze. Inwieweit dies künftig auch das Meerbuscher Stromnetz betrifft, erklärten nun die Stadtwerke auf Anfrage unserer Redaktion.