Unternehmen in Meerbusch Kyocera für nachhaltiges Wirtschaften ausgezeichnet

Kyocera setzt beispielsweise bei der Auswahl von Partnern und Zulieferern auf Unternehmen, die ebenfalls nachhaltig arbeiten. Im Bericht von IDC wird zudem der langjährige Fokus des in Meerbusch ansässigen Unternehmens auf umweltfreundliches Produktdesign gewürdigt. Kyocera hat die Nachhaltigkeit seit über 30 Jahren in der Firmenpolitik verankert, indem etwa auf langjährige Komponenten gesetzt wird, um Abfall zu vermeiden. Außerdem gibt es ein digitales Flottenmanagement-System mit der Möglichkeit zur Fernwartung, wodurch Fahrtwege für Service-Einsätze vermieden werden. Intern werden die Informationsprozesse vollständig digital abgewickelt, um den Papierverbrauch im Büro zu reduzieren. Auch bei den Produkten wird auch das Schonen von Ressourcen geachtet, so etwa bei der Entwicklung umweltfreundlicher, wasserbasierter Druckertinte.