Meerbusch Kunstrasenplatz wird saniert

Vor 18 Jahren hatte der TuS Bösinghoven als einer der ersten Vereine in der Region einen modernen Kunstrasen bekommen. Beim Umbau des früheren Ascheplatzes dümpelte die erste Mannschaft damals noch in der Kreisliga B herum. Auf dem neuen Geläuf schaffte sie jedoch das Kunststück, in sechs Jahren fünfmal aufzusteigen und bis in die Oberliga durchzumarschieren. Ex-Fortuna-Profis wie Robert Palikuca und Axel Lawarée oder Top-Torjäger Kevin Dauser prägten diese erfolgreiche Zeit.