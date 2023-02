Kultur in Meerbusch Kunst inspiriert von klassischer Musik

Marlies Blauth hat sich bewusst beim Thema „Passion“ für die in Krefeld lebende Künstlerin entschieden: „Ich wollte auf keinen Fall das derzeitige Chaos widerspiegeln, wollte stattdessen lichte Zeichnungen zeigen. Das Publikum soll beim Betrachten dieser grundsätzlich grausamen Szenen des Geschehens vor rund 2000 Jahren nicht an die Brutalität in der augenblicklichen Realität erinnert werden.“ Tatsächlich werden die Darstellungen auch beim genauen Hinsehen und dem zeitlichen Abstand als sehr fragil wahrgenommen. Es sind zum großen Teil Pastellzeichnungen. Sie sind figürlich, aber doch auf das Wesentliche reduziert beziehungsweise abstrahiert. Marlies Blauth erklärt: „Die Ausstellung wird auch während der Osterzeit zu sehen sein und darin sind die Bilder wirklich ‚biblisch‘: Sie weisen über das Leiden und Sterben hinaus, vermitteln mit ihrer Behutsamkeit und Ruhe etwas Tröstliches.“ Anne Kurth gelinge es, den einzelnen Szenen der Passionsgeschichte eine „geradezu überirdische Leichtigkeit“ einzuhauchen. Damit transportieren sie etwas Beruhigendes, Trost bringendes. Das trifft auch für die Arbeit in der eigentlichen Apsis zu. Frei und leicht schwebend, von den Lichtquellen aus allen Richtungen sehr sanft eingehüllt, hängt ein 240 mal 84 Zentimeter großer Bogen Transparentpapier. Dornenkrone und Details sind per Scherenschnitt aus schwarzem Papier aufgeklebt und deutlich sichtbar vor dem sehr zurückgenommenen Hintergrund platziert.