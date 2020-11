Meerbusch : Dekogegenstände aus dem Holz der alten Latumer Brücke

Meerbusch Svenja Neuendorf hat aus dem Holz der alten Latumer Brücke Vasen und Kerzenhalter hergestellt, die sie nun in ihrem Atelier verkauft.

Sie ist ein Streitobjekt. Manche sehen in der Latumer Brücke das Symbol von Steuergeldverschwendung, für andere ein Symbol für Heimat. Doch gerade dieser Widerspruch macht das Bauwerk zu einem besonderen Ort. Und deshalb wollten die Künstler Roland Giersch und Svenja Neuendorf das Holz der alten, inzwischen abgerissenen Brücke nicht einfach verkommen lassen, sondern haben es gerettet, um ihm eine neue Funktion zu geben. „Das Holz war viel zu schade, um es wegzuwerfen“, erzählt Svenja Neuendorf. Außerdem habe es aufgrund der Geschichte der Brücke auch einen hohen ideellen Wert. So standen die beiden Künstler zu Beginn des Jahres bei Regen und Wind in der Natur, um dort die Holzstücke der ehemaligen Brücke abzutransportieren.

„Das war eine spontane Idee von mir“, erzählt sie. Entstanden sind Vasen und Kerzenständer aus Holz. Für die gelernte Steinbildhauerin eine große Herausforderung, da sie bis zu diesem Zeitpunkt noch nie mit Holz gearbeitet hatte. Aber auch das Material selbst war anspruchsvoll zu verarbeiten. „Die Zeit hat einige Spuren an dem Holz hinterlassen“, erzählt Neuendorf. Die Vasen und Kerzenständer kosten jeweils zwischen zehn und 30 Euro und können nicht nur im Atelier der beiden, Ossum 11 in Bösinghoven, sondern auch kontaktlos gekauft werden. Denn an Tagen mit gutem Wetter stellt die Künstlerin ein Fahrrad vor das Tor ihrer Werkstatt, in dem sich die Kunstwerke sowie eine kleine Kasse befinden. Wer eine ihrer Holzarbeiten kaufen möchte, kann ungestört in dem Sortiment herumstöbern und das Geld beim Kauf einfach in die Kasse legen. Bislang habe Neuendorf mit dem System gute Erfahrungen gemacht, weder aus der Kasse noch auch dem Fahrradkorb sei bislang etwas entwendet worden.