Kulturprogramm Kunst und Musik im Alten Küsterhaus

Im „kleinen, feinen Kabinett“, dem Alten Küsterhaus, hält die ehrenamtlich für das Kulturprogramm zuständige Isabelle von Rundstedt für die ersten Monate in diesem Jahr eine bunt gefächerte Abfolge von kulturellen Veranstaltungen bereit. Bereits am Montag, 22. Januar, 19 Uhr, wird der Bildband „Starke Frauen“ von Michael Zerban“ präsentiert. Die dazu passende musikalische Begleitung von Désirée Brodka (Sopran), Noémi Schröder (Mezzosopran) und Ekaterina Porizko am Klavier steht unter dem Titel „Klassik aber frisch“. Eintritt: 20 Euro oder vier Konzerte im Abo für 50 Euro. Anmeldung: klassik.aber.frisch@gmail.com.