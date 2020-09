Meerbusch : Kulturkreis verlegt Feier zum 40-Jährigen

Meerbusch Für den Kunstpfad am Latumer See überlegt der Verein, auch Werke von bekannten auswärtigen Künstlern zu präsentieren. Im April 2021 soll die Jubiläumsfeier nachgeholt werden, die Festschrift ist auf der Homepage zu sehen.

Der Meerbuscher Kulturkreis (MKK) lässt sich durch Corona nicht von seinen Plänen abhalten, passt sich aber natürlich an die erforderlichen Rahmenbedingungen an. So holte der 350 Mitglieder starke Verein nun in der Realschule Osterath seine Mitgliederversammlung nach. Und die Sitzung in den „coronabedingt idealen Räumen“ war gut besucht. MKK-Vorsitzender Lothar Beseler bedauerte in seiner Rede den Ausfall vieler geplanter Veranstaltungen, betonte aber auch: „Wir lassen uns nicht in die Knie zwingen, sondern blicken positiv nach vorn. Wir haben ein sehr mutiges umfangreiches Programm für das zweite Halbjahr geplant und auf den Weg gebracht.“