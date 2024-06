Reise von Meerbusch Kulturkreis zurück aus Montenegro

In Bar wurde die dortige Altstadt besichtigt, die bei dem verheerenden Erdbeben 1979 zerstört wurde und langsam wiederaufgebaut wird. In Budva war ebenfalls Ziel die dortige Altstadt, die ganz wiederhergestellt wurde. Über der schönsten Stadt Montenegros, Kotor mit seiner Altstadt, und einer Bootsfahrt zur Wallfahrtskirche „Maria vom Felsen, mitten in der Bucht gelegen, war ein weiterer Höhepunkt der Reise Perast, einer an dem Meer gelegenen alten Barockstadt. Der Besuch der römischen Mosaiken in Risan, gelegen am Ende der Bucht von Kotor, rundeten die Reise ab.