Kultur in Meerbusch Kulturkreis lädt zu Gitarrenkonzert im Wasserturm ein

Julio Almeida ist als klassischer Gitarrensolist vielfach ausgezeichnet worden. Auf internationalen Konzertreisen trat er unter anderem in renommierten Sälen wie der Carnegie Hall in New York, der Royal Festival Hall in London, dem Teatro Colòn in Buenos Aires und dem Sydney Opera House auf. Von Almeida sind bisher 11 CDs erschienen. Unter seinen Kompositionen finden sich zahlreiche Werke für Gitarre und Geige, Gitarre und Gesang, für 2 Gitarren, Gitarre und Flöte und für Solo Gitarre. Seit 25 Jahren unterrichtet er an der Städtischen Musikschule in Meerbusch.