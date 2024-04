Kultur in Meerbusch Eine freie Bühne für die Kultur

Doch inzwischen laufen die Aktivitäten wieder mit voller Kraft. Im vergangenen Jahr führte das Theaterteam des Vereins das Stück „Gerüchte, Gerüchte“ im Forum Wasserturm auf. Die Gruppe „Un:Plugged“, bestehend aus Sängern und einem Orchester, trat dort im März mit einem Abend voller historischer Musical-Highlights auf. „Wir sind zwar keine Profis und arbeiten nebenberuflich an unserem künstlerischen Profil, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen“, ist White überzeugt. Schon als Kind kam er über seinen englischen Großvater, der virtuos Akkordeon spielte, mit Musik in Berührung. Er lernte Klavier spielen und trat in einer Musicalproduktion auf. Dann kehrte er nach Düsseldorf zurück, engagierte sich später in der englischen Christchurch-Gemeinde im Kirchenchor, ehe er seinen eigenen Verein gründete. Der 50-jährige ist im Vertrieb bei einem koreanischen Elektronikkonzern beschäftigt. Aber sein Herz schlägt für die Kultur. Als Kopf des Vereins kümmert er sich vornehmlich als Projektleiter um die Organisation, ist aber auch als Dirigent des Popchores „Cantata“ und bei Musicalproduktionen aktiv. „An jedem Tag der Woche probt eine Gruppe in unserem 200 Quadratmeter großen Probenraum“, erzählt White. Alles ehrenamtlich, aber mit großer Power. Einzelne Mitglieder kommen sogar aus Köln oder Dortmund. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie sich die Akteure in ihren Rollen öffnen und Gaben entdecken, die sie bisher nicht zeigen konnten“, so White. Allerdings könne sich nicht jeder bei einem Theater- oder Musicalstück einfach eine Rolle aussuchen, sondern es werde gecastet, damit es passe. Inzwischen seien auch einige Meerbuscher mit im Team. Wie Barbara Skerhut, die schon im Lotumer Buretheater erfolgreich auftrat. „Wir hoffen, dass wir uns im Forum Wasserturm etablieren können“, sagt der Vereinsvorsitzende. Bis 2026 habe man schon Termine geblockt. Immerhin müsse sich der Verein selbst finanzieren, was über Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder erfolge. „Wer bei uns mitmachen und sich ausprobieren möchte, kann zunächst eine vierwöchige Schnuppermitgliedschaft erwerben, um zu sehen, ob die CAG das Richtige ist“, wirbt White. Musiker, Schauspieler, Regisseure, Sänger, alle seien willkommen. Ebenso aber auch Menschen, die hinter der Kamera stehen oder Kostüme schneidern.