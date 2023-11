Kultur in Meerbusch Küsterhaus zeigt mystische Orte

„Mit dieser Reihe wollen wir Raum für Künstlerinnen und Künstler schaffen und damit verstärkt auf sie aufmerksam machen. Damit wird die Kulturarbeit in unserer Stadt breiter aufgestellt“, sagt Michael Krones, Abteilungsleiter Kultur. Für Isabelle von Rundstedt ist Emil Zander kein Unbekannter. Sie begleitet seinen Weg seit einigen Jahren. Der professionelle Fotograf mit Studio in Düsseldorf arbeitet weltweit: „Ich interessiere mich für Kultur, gesellschaftliche Entwicklung und Veränderungen.“ Beispiele der im Alten Küsterhaus zu sehenden Kunst des Architektur- und Porträtfotografen überzeugen. Eine schlichte Kellertreppe wird auf diese Weise zum interessanten Motiv. Dazu gehören die Ansicht eines das frühere gesellschaftliche Leben in Berlin verkörpernden Ballsaals, ein Blick auf den ehemals glänzenden roten Samt mit deutlichen Gebrauchsspuren in einem Zirkus, eine New Yorker Häuser-Front oder eine bezaubernde Winterlandschaft, die den Blick ins Nichts lenkt. Großartig, wie beeindruckend Emil Zander im Gegensatz zu vergessenen Orten die Verpackungskunst von Christo festhält – den von den Strahlen der untergehenden Sonne beleuchtete, verhüllte Arc de Triomphe in Paris. Der Künstler ist zurzeit nach einem schweren Sturz bewegungstechnisch eingeschränkt. Deshalb wurde die für 2022 geplante Ausstellung abgesagt und jetzt nachgeholt. „Wenn Emil Zander wieder aktiv ist, werden wir die Fotografien zeigen, die er aktuell erstellen wird“, sagt Isabelle von Rundstedt