Urgestein in Meerbusch Künstlerin Lore Schneider wird 90 Jahre alt

„Das bedauern wir alle. Lore hat viele Jahre im Vorstand unseres Vereins mitgearbeitet und war immer eine interessierte, hilfsbereite Kollegin“, sagt Ilse Petri-Ambrosius, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Meerbuscher Künstler. Dabei hatte Lore Schneider-Pohrt in ihrer Jugend eine andere Passion, interessierte sich für Modedesign und hat an der Werkkunstschule in Köln entsprechend studiert. Darauf aber folgte ein Studium als Grafikerin an der Kunstakademie Düsseldorf. Das waren ihre ersten Kontakte mit dem Rheinland.