Ausstellung in Osterath Pflanzen-Kunst aus der Schweiz kommt in die Apsis

Florica Marian absolvierte außerdem ein Studium der Ethnologie an der Universität in Zürich und lebt und arbeitet nach eigener Aussage zeitweise auch in den Bergen. Die in der aktuellen Ausstellung „Kunst in der Apsis“ zu sehenden Arbeiten stammen vorwiegend aus dem Zyklus „365 Tage“. Dazu sagt die Künstlerin: „Ein Bild als Hommage an jeden Tag, an die Schöpfung, die Farbe, die Malerei. Tag und Bild klingen nach.“ Diese Bilder in lebhaft-warmen und sehr ansprechenden Farben werden immer wieder neu zusammengefügt, oft zu einem dreiteiligen Ensemble. Oder sie werden durch neu entstandene Ansichten ergänzt. Marlies Blauth sagt dazu: „Das Blatt einer Bananenstaude, gezeichnet im Botanischen Garten auf der Insel Brissago im Tessin, war vielfach die Grundlage für die Variationsreihe.“ Florica Marian, die auch promovierte Kunsttherapeutin ist, sagt zu ihrem Verhältnis zu Religion und Kirche: „Aufgewachsen in orthodoxer Tradition hat mich die Spiritualität des östlichen Christentums sehr geprägt. Deshalb habe ich als Malerin eine besondere Affinität zu sakralen Orten und stelle dort am liebsten aus.“ Damit reiht sich die Evangelische Kirche Osterath in die vielen Stationen einer langen Ausstellungsliste ein. Darunter ist das Krematorium der Stadt Zürich, die Andreaskirche Zürich, aber auch verschiedene Galerien, wie die Ruhr-Universität Bochum.