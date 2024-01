Kultur in Meerbusch Editha Hackspiel erinnert sich an die Studienzeit

Die Erinnerungen sind ganz deutlich: „Unmittelbar nach dem Krieg war alles zerbombt, die Räume zerstört und eiskalt.“ Die Gedanken daran waren Editha Hackspiel ganz nah, als sie jetzt im Alter von 98 Jahren die Gelegenheit bekam, den Ort zu besuchen, an dem sie von 1944 bis 1950 studierte. „Es war so schön, noch einmal in diesen alten Gemäuern zu sein“, drückt Editha Hackspiel ihre Gefühle aus.