Trauer um engagierten Meerbuscher Künstler und Architekt Winfried Jansen verstorben

Als Architekt schuf Jansen für die Bundesgartenschau 1987 in Düsseldorf die sogenannte Spielburg, die heute allerdings nicht mehr im Originalzustand ist. In einem größeren Architekten-Team gestaltete er die Düsseldorfer Uni-Mensa, 1968 baute er in Trier das Geburtshaus von Karl Marx zu einem Ausstellungsort um. Neben den Arbeiten als freier Architekt war Jansen auch als Lehrender unterwegs. Zunächst an der städtischen Realschule in Osterath, dann erhielt er einen Lehrauftrag der Fachhochschule Düsseldorf, schließlich die Professur für Architektur, Darstellende Geometrie und Freies Zeichnen an der Fachhochschule Detmold. Als ehrenamtlicher Denkmalschutzbeauftragter sorgte Jansen sich zudem um das Haus Meer.