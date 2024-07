Menschen in Meerbusch Künstler Holger Runge ist tot

Knapp 60 Jahre hat Holger Runge in Osterath gelebt. Die letzten Jahre verbrachte er bei der Familie seines jüngsten Sohnes in Neuss. Dort ist er jetzt im Alter von 99 Jahren gestorben. Großplastiken des bekannten Künstlers sind unter anderem im Openluchtmuseum Apeldoorn, im Rathaussee Kaarst und im Schlosspark Museum Moyland zu sehen. Doch Holger Runge hat auch in Meerbusch künstlerische Spuren hinterlassen.