Geburtstag in Meerbusch Günter Haeses Leben für die Kunst

Obwohl Günter Haese nach seinem Einsatz im Krieg als Autodidakt begann, geht er als Kunstprofessor in die Geschichte ein. Am 18. Februar 1924 geboren und am 30. November 2016 gestorben, jährt sich sein Geburtstag am Sonntag zum 100. Mal – Anlass für einen Blick auf sein künstlerisches Schaffen.