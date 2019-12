Festessen : Ein Weihnachtsmenü zum Nachkochen

Küchenchef Johannes Siemes richtet den Lachs mit Honigsenf-Sauce an. Foto: Anne Orthen (ort)

Küchenmeister Johannes Siemes vom Strümper Hof hat drei gut vorzubereitende Gänge zusammengestellt.

Von Monika Götz

Das gemütliche Beisammensein am Esstisch ist an den Feiertagen Jahr für Jahr ein Highlight. Allerdings ist es nicht immer einfach, die richtige Zusammenstellung für ein weihnachtliches Menü zu finden – es soll schließlich allen schmecken, die mit am Tisch sitzen. Deshalb hat Küchenmeister Johannes Siemes vom Strümper Hof eine Speisen-Folge zusammengestellt, die abwechslungsreich und leicht nachzukochen ist: „Vor allem lässt sich das Menü sehr gut vorbereiten.“

Die weihnachtliche Graved Lachs-Vorspeise beispielsweise muss ohnehin insgesamt rund 48 Stunden ruhen und das Christstollen-Parfait als Dessert kann schon gut eine Woche vorher in den Tiefkühler geschoben werden. Mit dem Lachs wird eine alte Tradition aufgegriffen. „Der Salm war früher einer der am häufigsten gegessenen Fische am Niederrhein. Noch Ende des vergangenen Jahrhunderts zogen Lachse zu Hunderttausenden den Rhein hinauf zu ihren Laichplätzen“, erzählt Johannes Siemes. Er betont auch die Vorteile, die der Genuss von Wildschweinbraten bringt: „In Zeiten der gesunden und bewussten Ernährung und des Themas artgerechte Tierhaltung steht Wildschwein ganz oben. Es ist das gesündeste Schweinefleisch, das man essen kann – eine artgerechtere Haltung gibt es nicht.“

Zuhause aber kommt bei dem Küchenmeister traditionell eine auf amerikanische Art zubereitete Pute auf den Tisch. „Nicht an den Feiertagen, sondern erst am 27. Dezember.“ Denn das ist der Geburtstag (2010) seines Sohnes: „Der Heiligabend ist bei uns eher ein Chill-Abend. Wir haben ein hartes Programm hinter uns und müssen am nächsten Tag um sechs Uhr morgens anfangen, um in der Küche alles zu ‚wuppen‘. Im Restaurant sind an diesem ersten Feiertag mittags und abends rund 150 Gäste. Dazu kommen mehrere hundert Bestellungen, die abgeholt werden.“ Für Bestellungen jeder Art ist der Strümper Hof am 23. und 26. ausschließlich für Abholer geöffnet. Am 27. ist geschlossen und am 28. und 29. Dezember ist wieder normaler Gastronomie-Betrieb.

Jetzt aber wünscht Johannes Siemes erst einmal gutes Gelingen beim Nachkochen seines Weihnachtsmenüs: „Ich bin sicher, es wird allen schmecken.“

Die Rezepte

Vorspeise: Graved Lachs

Durch das Marinieren in Salz, Zucker, dem Abrieb einer Zitrone, einer Limette und Dill wandelt sich der rohe Lachs zur Delikatesse.

Zutaten

1 Seite Lachs, zirka 1,2 Kilo

150 g Salz

150 g Zucker

Abrieb einer Zitrone und einer Limette

1 Zimtstange

4 Sternanis

6 Nelken

6 Wacholderbeeren

2 Lorbeerblätter

1 kleines Bund Dill

Zubereitung

Die Gewürze im Mörser klein stoßen. Zucker, Salz und den Abrieb gut vermischen. Die Seite Lachs mit dieser Mischung einpacken, sodass der Lachs gleichmäßig bedeckt ist. Nach 24 Stunden aus der Beize nehmen, kurz abwaschen und nochmals 24 Stunden ruhen lassen.

Honigsenf-Dillsauce

100 g Crème fraîche

100 g Mayonnaise

2 EL Honig

3 Zweige fein geschnittener Dill

2 EL Senf

Salz und Pfeffer

Alle Zutaten verrühren.

Reibeküchlein

300 g geriebene fest kochende Kartoffeln

2 Eigelbe

Salz, Pfeffer und Muskat

Rapsöl zum Braten

Eine halbe geriebene weiße Zwiebel

Aus diesen Zutaten kleine Reibeküchlein formen und in der Pfanne braten.

Hauptspeise: Wildschweinschulter mit Sauce aus Aachener Printen

Wegen des würzigen Aromas eignen sich Aachener Printen bestens

zum Abbinden und Würzen von Saucen aus Schmorgerichten.

Zutaten für 6 Personen

1 Schulter vom Überläufer (einjähriges Wildschwein), zirka 2,5 kg

1 Bund Rosmarin

1 Bund Thymian

6 Sternanis

2 Zimtstangen

6 Lorbeerblätter

6 Wacholderbeeren

0,6 l Rotwein

100 g Johannisbeergelee

200 g Möhren

200 g Sellerie

400 g Zwiebeln

100 g Aachener Printen

Salz, Pfeffer

6 Knoblauchzehen

2 EL Tomatenmark

1 l Wildfond

Fett zum Anbraten

Zubereitung

Den Blattknochen vorsichtig aus der Wildschweinschulter auslösen. Das Fleisch mit Salz, Pfeffer und etwas klein geschnittenem Thymian und Rosmarin würzen, dann den Braten zusammenbinden. Die Seite, an der der Knochen ausgelöst wurde, muss nach innen gewendet sein. In einer Kasserolle von allen Seiten anbraten. Den Braten entnehmen, das Gemüse in walnussgroße Stücke schneiden und in dem Bratfett anrösten. Zwei EL Tomatenmark zugeben, kurz anschwitzen und mit der Hälfte des Rotweins ablöschen. Einkochen lassen. Den restlichen Rotwein, Sternanis, Zimtstangen, Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, Knoblauch und den Braten in die Kasserolle geben, für zirka 30 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad garen. Nicht abdecken. Nach 30 Minuten den Wildfond sowie Rosmarin und Thymianzweige zugeben. Jetzt abdecken und für zirka 90 Minuten bei 160 Grad schmoren lassen. Der Braten ist gar, wenn er innen weich ist (Stichprobe mit einer Fleischgabel). Die Schmorflüssigkeit sollte zirka ein Liter sein, ansonsten mit Wasser auffüllen.

Printensauce

Den Fond passieren und in einen kleinen Topf geben. Bei niedriger Temperatur köcheln lassen, sich absetzendes Fett abschöpfen. Johannisbeergelee zugeben und die Sauce mit den zerbröckelten Printen abbinden, abschmecken.

Als Beilagen eignen sich Semmelknödel oder Spätzle mit Apfelrotkohl.

Nachspeise: Christstollen-Parfait

200 g Nüsse (Pistazien, Mandeln, Walnüsse)

100 g Schokolade, zartbitter

4 Eigelbe

75 g Zucker

50 g Orangeat

1 Päckchen Vanillin-Zucker

1 TL Zimt

1 TL Christstollen-Gewürz

500 g Schlagsahne

Frischhaltefolie

Zubereitung