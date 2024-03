Verkehr in Meerbusch Anwohner kritisieren neue Parkregelung an der Nordstraße

In einem Bürgerantrag beschweren sich Anwohner nun gegen die neue Parksituation, sowohl wegen der geringeren Zahl an Abstellflächen, also auch wegen der neuen Verkehrssituation. Im Bereich der Bürgersteigüberfahrten sowie gegenüber den Einmündungen der Ketteler- und der Karl-Borromäus-Straße in die Nordstraße würden öfter Fahrzeuge verkehrsbehindernd abgestellt. „Um dies zu verhindern, stellen die Anwohner häufig ihre Fahrzeuge vor ihren Grundstückszufahrten ab“, heißt es in dem Bürgerantrag, den mehrere Anwohner der Nordstraße unterschrieben haben. Auf der östlichen Straßenseite entstehe nun immer wieder eine geschlossene Parkreihe. Das schließe auf dem betroffenen Teilstück „infolge der geringen Straßenbreite einen Begegnungsverkehr mit Kraftfahrzeugen aus, da entgegenkommenden Fahrzeugen nicht ausgewichen werden kann. Der fließende Verkehr wird hierdurch behindert“, monieren die Anlieger.