Nahverkehr in Meerbusch Fahrgäste kritisieren den Rheintakt

Der neue Rheintakt der Rheinbahn hat für ÖPNV-Kunden in Meerbusch einige Änderungen mit sich gebracht. Ziel des Verkehrsunternehmens ist es, mit dem neuen Fahrplan die Anbindung zu verbessern. In Düsseldorf wurde dafür auf einigen Linien der Takt erhöht, in Meerbusch ist dies jedoch bislang nicht geschehen. Dennoch zeigen sich auch in Meerbusch inzwischen Probleme mit dem neuen Fahrplan.