Abfallwirtschaft in Meerbusch Enge Kreis-Zusammenarbeit beim Biomüll

Hinzu kommt, dass der Kreis und die Kommunen die Biotonne subventionieren. Darüber hinaus schaffen sie ab 1. Januar 2024 einen zusätzlichen Anreiz, damit organische Abfälle in Kompost umgewandelt werden können: Die Kleinanlieferung von Grünabfällen an den Kleinanlieferstellen und der Kompostierungsanlage in Korschenbroich soll kostenfrei werden. Grünabfall wird bis zu einer Menge von 1,5 Kubikmetern am Meerbuscher Wertstoffhof an der Berta-Benz-Straße in Strümp kostenlos angenommen.