Kultur in Meerbusch Kreative setzen in der Mühle Akzente

Das trifft auch auf den in Erkelenz lebenden Michael Franke zu. Er steht hinter dem Kinderspielbrunnen an der Dorfstraße, dem Marktbrunnen in Lank-Latum und zeigt in der Teloy-Mühle weitere Beispiele seiner Bildhauer-Kunst. Seit der ersten Jahresausstellung dabei ist Ilse Petry-Ambrosius. Der Titel „Zufälligkeiten“, den sie über ihre Kunst stellt, macht neugierig: „Es sind Arbeiten, die beim Drucken meiner Radierplatten entstanden sind. Ich habe sie zu Collagen verarbeitet.“