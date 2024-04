Hilfe für die Ukraine Fahrendes Mahnmal „Barwinka“ zu Gast beim Parkfest

Info

Infostand Beim Parkfest stehen Vereinsmitglieder von „Meerbusch hilft“ von 11 bis 18 Uhr für Gespräche zur Verfügung.

Termine Die nächsten Spendenaktionen für Fastiv sind am 11. Mai, 10-14 Uhr in Strümp, 11-13 Uhr in Osterath, 14-16 Uhr in Büderich, am 16. Mai, 11-13 Uhr in Osterath und am 18. Mai, 10-14 Uhr in Strümp.

www.meerbusch-hilft.de">