Welttag des Buches in Meerbusch Kostenlose Literatur für Kinder

Meerbusch war in diesem Zusammenhang Ort von Filmaufnahmen: Ein Team des ZDF hat in der Lanker Buchhandlung „Mrs. Books“ während einer Lesung mit Akram El-Bahay gedreht, berichtet Inhaberin Maxi von Zittwitz. Ausgestrahlt werde der Beitrag an diesem Dienstagmorgen um 9.05 Uhr in der Sendung „Volle Kanne – Service täglich“.