Konzerte in Meerbusch Wie die Ferien zum „Meerbuscher Musiksommer“ werden sollen

Danach trifft Klassik Pop: Am Sonntag, 21. Juli, werden Indre Zelenyte (Viola) und Helene Ross (Klavier) in der Städtischen Musikschule am Kaustinenweg in Strümp mit Bach, Schumann, Sinatra, McCartney und vielen mehr auftreten. Am darauffolgenden Sonntag, 28. Juli, gibt es dann „Bach pur“. So lautet der Titel des Konzerts in der Kapelle „Maria in der Not“ an der Niederdonker Straße in Büderich. Dort wollen Susanne Strauss (Gesang) und Johannes Strauss (Orgel) ihre Zuhörer verzaubern.