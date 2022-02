Kultur in Meerbusch : Geheimnisvolle Klänge in der Galerie im Alten Küsterhaus

Geheimnisvolle Klänge in der Galerie im Alten Küsterhaus

Kultur in Meerbusch

Büderich Ursprünglich sollten parallel unter dem Titel „Mystic Places“ Fotografien des Künstlers Emil Zander gezeigt werden. Doch wegen eines Unfalls muss die Ausstellung verschoben werden.

Der Titel des Konzerts, „Mystic Music“, erinnert daran, dass ursprünglich parallel zum musikalischen Erlebnis auch Kunst zu sehen sein sollte. Geplant war, unter der Überschrift „Mystic Places“ in der Galerie im Alten Küsterhaus in Büderich die hoch gelobten Bilder des Düsseldorfer Fotografen Emil Zander zu zeigen. „Wegen eines tragischen Unfalls des Künstlers mussten wir die Ausstellung schweren Herzens auf unbestimmte Zeit verschieben“, bedauert Isabelle von Rundstedt, verantwortlich für das Galerie-Kulturprogramm.

Sie begrüßt jedoch, dass sich die Musikkünstler Ekaterina Porizko und Konstantin Shichenikov-Arkharov trotz der tragischen Umstände gegen eine Absage ihres Konzerts entschieden haben, „auch, wenn sie nun in einem leeren Küsterhaus, ohne Kunst an den Wänden spielen müssen“.

Die vielseitig begabte Kantorin Ekaterina Porizko freut sich auf das gemeinsame Konzert am Freitag, 4. Februar, mit Konstantin Shichenikov-Arkharov: „Wir kennen uns bereits aus der Petersburger Zeit und haben uns in Zürich beim Studium wieder getroffen.“ Der Lauten-Spieler, der auch komponiert und Gitarre spielt, stellt in Büderich Stücke aus der Renaissance und der heutigen Zeit gegenüber. Er und Ekaterina Porizko zeigen ein Programm aus verschiedenen mystischen und geheimnisvollen Klängen, darunter Titel wie „Fantasia I“ von Luis Milan, „Fantasia V“ von Francesco de Milano und „Queen Elizabeth’s Pavin“ von Anthony Holborne. Zu hören sind Laute, Klavier und Gesang.