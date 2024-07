Kultur in Meerbusch Nordische Musik im Lanker Sommerkonzert

Das Sommerkonzert findet statt im „Klavierparadies“ von Marten Overath an der Uerdinger Straße 83 in Lank. Einlass ist ab 18 Uhr, das Konzert selbst fängt um 19 Uhr an. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für die musikalische Arbeit gebeten. Eine Anmeldung ist erbeten, damit ausreichend Sitzplätze zur Verfügung gestellt werden können. Diese ist möglich per E-Mail an klassik.aber.frisch@gmail.com. Weitere Informationen zur Konzertreihe und dem kulturellen Angebot gibt es auch online unter www.klassikaberfrisch.de/.