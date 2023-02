Kunst und Kultur in Meerbusch Konrad Mönter ordnet seinen Nachlass

Auf seinem täglichen Fußweg vom Wohnhaus nahe der Brüllschen Mühle in die Ortsmitte Osterath denkt er dankbar an diese Zeit zurück. Das bringt auch ganz viele Erinnerungen. Er erzählt, dass junge Künstler und auch Musiker nach Akademieabschluss bei ihm ihre ersten öffentlichen Auftritte hatten: „Eine große Anzahl von ihnen hat das im Lebenslauf vermerkt.“ So haben beispielsweise die hochgelobten Pianisten Alexander Krichel und der Chinese Haiou Zhang im Buch- und Kunstkabinett ihr erstes Konzert gespielt. 1988 gab es dort an jedem zweiten Tag innerhalb von zwei Wochen im Oktober eine Präsentation von Autoren und Künstlern. Diese Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Greno-Verlag ist ihm gut in Erinnerung: „Wir mussten vom Verlag als Autoren-Honorar für 1000 D-Mark Bücher kaufen. Auf der Düsseldorfer Büchermeile wurden sie reduziert verkauft. Aber unsere trugen ein Autogramm des Autors.“