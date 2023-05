Natur in Meerbusch Wieviel Naturschutz am Latumer See?

Der Latumer See zählt zu den beliebtesten Ausflugsorten in Meerbusch. Den etwa 1,5 Kilometer langen Rundweg um den See nutzen die Bürger zum Spazieren, Nordic Walken und Joggen. Seit einiger Zeit gibt es Überlegungen, wie die Umgebung des ehemaligen Baggerlochs aufgewertet werden kann. Doch, in welche Richtung diese Entwicklung geschehen soll, darüber gibt es Diskussionen.