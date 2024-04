Konfirmandenprojekt „Sei korrekt zu deinen Eltern“

Zum Abschluss ihrer Konfirmandenzeit haben die jungen Leute gruppenweise sechs verschiedene Projekte verwirklicht, darunter die Plakataktion. Die Pfarrerinnen Heike Gabernig und Karin Schwark, die den kirchlichen Unterricht für die Konfirmanden leiten, werden dabei von Eltern unterstützt. So half Manja Vogel, Mutter von Oskar, bei der Umsetzung des Plakatprojekts und stellte den Kontakt zu Götz Belde her, in dessen Grafik-Design-Studio die Plakate entstanden. „Wir kamen mit unseren Ideen, die dann nach unseren Wünschen professionell umgesetzt wurden“, berichtete Simon bei der Vorstellung der Plakate. Um die nötigen Kosten bezahlen zu können, sammelten die Konfirmanden Spenden in der Nachbarschaft und bei Freunden. „Es kam so viel zusammen, dass wir den Rest für einen guten Zweck spenden konnten“, freute sich Carl. Die Auswahl der Bibelzitate zeigt, welche Themen den Konfirmanden wichtig sind: Familie, Freunde, Flüchtlinge. So heißt es an der Haltestelle am Kreisverkehr Lank Richtung Strümp: „Sei korrekt zu deinen Eltern!“ An anderer Stelle „Nimm jeden auf wie deinen Bruder!“ Oder „Hängt nicht mit den falschen Bros ab!“