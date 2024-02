Lesung in Meerbusch Wie Kommunikation zu einem zentralen Mittel der Kriegsführung wird

Um modernste Kriegsführung geht es ausgerechnet bei einer Wohltätigkeits-Lesung zugunsten der Kinderhilfsorganisation Friedensdorf International in Oberhausen. Das Lions-Hilfswerk Neuss Novaesia hat Christian Trippe, der die Osteuropa-Abteilung der Deutschen Welle leitet, zu einem Abend ins Forum Wasserturm an der Rheinstraße 10 in Lank eingeladen. Am Freitag, 8. März, liest der Journalist aus seinem Buch „Krieg der Narrative".