Europawahl in Meerbusch „Europa ist für uns lebensnotwendig“

Nicole Niederdellmann-Siemes, SPD-Fraktionsvorsitzende: „Europa spielt eine entscheidende Rolle für die Menschen in Meerbusch. Europa ist der Garant für Frieden und Freiheit. Die europäischen Grundwerte dienen dazu Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in Europa zu leben und zu erhalten. Sicherheit und Frieden gehören untrennbar zusammen, aber Frieden ist mehr als Sicherheit. Gleichzeitig merken wir, dass die Zunahme an Konflikten in der Welt dazu führt, dass Menschen bei uns Schutz oder ein besseres Leben suchen. Auch führt sie zu steigenden Preisen und Lieferengpässen. Wir stellen in Meerbusch Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung. Die Kostenzunahme spüren wir bei den notwendigen Investitionen beispielsweise in unsere Schulen. Die Freizügigkeit in der EU ist ein hohes Gut. Sie ermöglicht es uns allen in jedem Land der EU zu leben und zu arbeiten. Wir fahren gerne für einen Kurztrip in die Niederlande oder nach Belgien, leben Nachbarschaft und genießen die Lebensart. Der Inbegriff der lebendigen europäischen Idee ist allerdings unsere Städtepartnerschaft mit Fouesnant. Seit über 50 Jahren gelingt es diesen Austausch zu pflegen. So gelingen gegenseitiges Verständnis und die Stärkung eines lebendigen Europas.“