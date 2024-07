Verteuerung in Meerbusch Die Rechnung der Pandemie

In der Kostenpflichtiger Inhalt aktuellen Debatte um die Preiserhöhungen zeigt sich einmal mehr der Konflikt zwischen Wollen und Können, der Meerbusch prägt. Die Stadt, jenseits ihrer Grenzen als Millionärsheimat bekannt, ist aufgrund notwendiger Investitionen, vor allem in die Schullandschaft, in Geldsorgen. Ein Schuldenhaushalt wird in den kommenden Jahren auf den nächsten folgen, und bereits jetzt hängt das Damoklesschwert der Konsolidierung über dem örtlichen Fiskus. Meerbusch ist derzeit nicht in der Lage, seinen Bürgern großzügige Geschenke zu machen.